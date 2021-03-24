«СКА-Хабаровск» разгромил «Спартак-2» в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0. Дальневосточники занимают девятое место в таблице, красно-белые идут 15-ми, в трех очках от зоны вылета.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

32-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Спартак-2» (Москва) — 3:0 (2:0)

Голы: Барков, 6 (1:0). Большаков, 30 (2:0). Эммерсон, 65 (3:0).

«СКА-Хабаровск»: Городовой, Эммерсон, Суслов (Никифоров, 78), Мануйлов, Большаков, Малеев (Першин, 85), Квеквескири, Мартусевич, Батютин (Георгиевский, 72), Булия (Базелюк, 69), Барков (Брагин, 87).

«Спартак-2»: Селихов, Гапонов, Воропаев, Миронов, Литвинов, Сунгатулин (Бакалюк, 80), Денисов, Маркитесов (Шильцов, 62), Оганесян (Ташаев, 73), Игнатов, Педро Роша (Мельников, 62).

Предупреждения: Суслов, 32. Миронов, 41. Батютин, 43.

Судья: Силантьев (Самара).

24 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.