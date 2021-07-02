Спортивный директор «Чайки» Баян и арбитр Костевич пожизненно отстранены от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил спортивного директора «Чайки» Олега Баяна и судью Сергея Костевича от футбольной деятельности.

Баян и Костевич получили наказание за организацию договорного матча в первенстве Олимп-ПФЛ. Речь о встрече «Чайка» — «Ангушт» (5:0), который состоялся 21 октября 2018 года. КДК РФС аннулировал результат встречи и присудил «Чайке» поражение со счетом 0:3. Также комитет на пять лет отстранил от футбольной деятельности инспектора встречи — Валерия Булыгина.

Кроме того, КДК РФС принял решение перевести «Чайку», выступавшую в сезоне-2020/2021 в первенстве Олимп-ФНЛ, в низший дивизион. С сезона-2021/2022 команда будет выступать в ПФЛ. Данное решение связано с тем, что клуб неоднократно организовывал договорные матчи в 2018 году.