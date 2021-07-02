Алаев: «Долго обсуждали ситуацию с коронавирусом. К старту сезона в ФНЛ мы готовы»

Президент ФНЛ Александр Алаев сообщил, что несмотря на распространение коронавируса, лига готова к старту чемпионата.

«Состоялось заключительное перед стартом Олимп-ФНЛ-2021/22 заседание Общего собрания. Наряду с другими вопросами, долго обсуждали ситуацию с коронавирусом, — отметил Алаев в интервью «СЭ». — Мы отдаем себе отчет в том, в каких условиях придется стартовать. Еще предстоит обсудить ряд вопросов с РФС, Роспотребнадзором, региональными властями, но в целом можно констатировать, что к старту первенства мы готовы».

Кроме того, Алаев рассказал о процессе слияния лиг. По его словам, в РФС готовится обращение о делегировании ФНЛ прав на проведение соревнований в первом и втором дивизионе.

«Отдельная тема — слияние лиг, о котором мы начали говорить еще в феврале и предметно продолжили уже в мае. Сегодня мы де-факто завершили этот процесс. Готовится обращение в РФС о делегировании ФНЛ прав на проведение соревнований в первом и втором дивизионе. Абсолютно уверен, что это правильное решение, которое позволит консолидировать кадровый, административный и маркетинговый потенциал.

И рад, что коллеги из ПФЛ нас поддержали. Безусловно, на сегодняшний день это некий карт-бланш, который нам предстоит реализовать. Но я не сомневаюсь, что мы находимся на правильном пути. Еще раз подчеркну, что проведенная реформа не касается спортивной составляющей. В Олимп-ФНЛ сыграет 20 команд, как и было утверждено ранее. В Олимп-ПФЛ также будет четыре группы, победители которых по итогам сезона/2021/22 получат право на повышение".