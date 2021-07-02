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«Чайка» переведена в низший дивизион за организацию договорных матчей

16:14
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КДК РФС принял решение понизить в классе футбольный клуб «Чайка» за организацию договорных матчей. Таким образом, вместо Олимп-ФНЛ в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Олимп-ПФЛ среди команд второго дивизиона.

Как сообщает официальный сайт РФС, договорными признаны матчи «Чайка» — «Ангушт» (Олимп-ПФЛ) в сезоне-2018/2019, «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года, а также матч 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/2019 между командами «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.

ФК «Чайка» (Песчанокопское) основан в 1997 году. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213951

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Евгений Петров все материалы автора

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