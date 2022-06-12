Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:04

Спартак Гогниев заявил, что пока не нашел себе новое место работы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев заявил, что пока не нашел себе новое место работы.

«Я пока ничем не занят, пока безработный. Переговоров ни с кем не веду», — сказал Гогниев «РБ Спорт».

После завершения сезона специалист официально покинул владикавказский клуб. Вместо Гогниева на должность главного тренера команды назначен Заур Тедеев.

«Алания» под руководством Гогниева сумела пробиться в полуфинал Кубка России, но не смогла попасть в РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-gogniev-ya-poka-bezrabotny-j-peregovorov-ni-s-kem-ne-vedu/
Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Иржи Прохазка — новый чемпион полутяжей в UFC. Но все может испортить Магомед Анкалаев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» может арендовать полузащитника «Расинга» Брайана Мансилью
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости