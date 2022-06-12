Спартак Гогниев заявил, что пока не нашел себе новое место работы

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев заявил, что пока не нашел себе новое место работы.

«Я пока ничем не занят, пока безработный. Переговоров ни с кем не веду», — сказал Гогниев «РБ Спорт».

После завершения сезона специалист официально покинул владикавказский клуб. Вместо Гогниева на должность главного тренера команды назначен Заур Тедеев.

«Алания» под руководством Гогниева сумела пробиться в полуфинал Кубка России, но не смогла попасть в РПЛ по итогам прошедшего сезона.