«СКА-Хабаровск» покинуло три защитника

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщила об уходе из команды защитников Романа Мануйлова, Михаила Тихонова и Александра Денисова. У игроков истекли сроки контрактов.

26-летний Мануйлов -воспитанник «СКА-Хабаровск». В 70 матчах он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Тихонов провел 25 матчей, отметившись голом и голевой передачей. Денисов принял участие в девяти встречах, не отметившись результативными действиями.

Новый контракт подписан с защитником Денисом Фоминым на два года.

По итогам сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.