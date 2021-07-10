«Велес» с минимальным счетом победил «Енисей», Кичин забил в свои ворота

«Велес» с минимальным счетом на своем поле победил «Енисей» в матче 1-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ (1:0). Единственный гол в этом матче забил защитник Валерий Кичин, который отправил мяч в свои ворота.

Отметим, что в конце второго тайма с поля был удален полузащитник «Велеса» Темур Джикия. Уже в добавленное время красную карточку получил защитник «Енисея» Максим Сухомлинов.

ФНЛ

1-й тур

«Велес» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (1:0)

Гол: Кичин, 33 — в свои ворота.

«Велес» (Москва): Косаревский, Макеев, Кахидзе, Коротков, Майга, Бацуев (Самылин, 85), Кертанов (Тарасов, 87), Вульфов, Кабахидзе, Джикия, Лопатин (Анисимов, 78).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Кичин, Цховребов, Сухомлинов, Ланин (Масловский, 78), Зотов, Глушков (Ломакин, 78), Надольский (Чибисов, 65), Иванов (Песиков, 64), Молтенинов (Лаук, 60).

Предупреждения: Джикия, 7. Майга, 42. Цховребов, 56. Марков, 56. Песиков, 75. Косаревский, 90+1. Ломакин, 90+1.

Удаления: Джикия, 80. Сухомлинов, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

10 июля. Домодедово. Стадион «Авангард».