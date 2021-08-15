Гол Кирсанова на 85-й минуте принес «Томи» победу над «Акроном»

«Томь» на своем поле обыграла «Акрон» в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ.

Победу хозяевам принес Никита Кирсанов, который отличился на 85-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. Еще один гол томичей забил Александр Ставпец, единственный мяч тольяттинцев на счету Максима Палиенко.

«Томь» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ с 6 очками в 6 матчах. «Акрон» идет на 15-й строчке с 5 очками в 6 играх.

ФНЛ

6-й тур

«Томь» (Томск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:1 (0:0)

Голы: Палиенко, 53 (0:1). Ставпец, 62 — с пенальти (1:1). Кирсанов, 85 (2:1).

«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Климов, Абрамов (Зуйков, 88), Почивалин, Мамин, Кубышкин (Коробов, 73), Кирсанов, Леонов (Дмитриев, 46), Ставпец (Гордюшенко, 81), Корж (Кудряшов, 81).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин (Рогач, 80), Зуев, Чистяков (Босов, 21), Килин (Азаров, 46), Чудин, Песегов, Палиенко, Савичев, Бабаев (Гираев, 68), Делькин (Майрович, 68).

Предупреждение: Мамин, 6.

Судья: Фролов (Москва).

15 августа. Томск. Стадион «Труд».