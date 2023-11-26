«Арсенал» — КАМАЗ: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 20-го тура «Арсенал» — КАМАЗ (2:0).

У туляков забили Владислав Левин и Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками.

КАМАЗ занимает восьмую строчку с 25 очками.