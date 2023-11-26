«Арсенал» — КАМАЗ: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 20-го тура «Арсенал» — КАМАЗ (2:0).
У туляков забили Владислав Левин и Джонатан Окоронкво.
«Арсенал» одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками.
КАМАЗ занимает восьмую строчку с 25 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
5
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
9
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
12
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
13
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|14:00
|
Сокол – Кубань
|1 : 3
|25.11
|15:00
|
Ленинградец – Тюмень
|1 : 0
|25.11
|16:00
|
Волгарь – Шинник
|0 : 0
|25.11
|17:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|2 : 0
|26.11
|16:00
|
Родина – Енисей
|2 : 1
|26.11
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|0 : 1
|26.11
|19:00
|
Химки – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|17:00
|
Динамо Мх – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
Алания – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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