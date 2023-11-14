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Сегодня, 00:34

«Сокол» — «Арсенал» Тула: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Руслан Минаев
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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Сокол» — «Арсенал» (Тула) (0:3).

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до 9 матчей — 5 побед и 4 ничьих. Туляки набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.

«Сокол» проиграл 4-й матч подряд — 19 очков и 14-е место.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)
0
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«Арсенал» разгромил «Сокол» — туляки не проигрывают 9 матчей подряд в Мелбет-Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 2 : 0
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 3 : 0
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 0 : 0
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 1 : 1
12.11 18:00
Химки – Акрон
 2 : 2
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 4 : 0
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 0 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 15 1 2
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