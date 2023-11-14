«Сокол» — «Арсенал» Тула: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Сокол» — «Арсенал» (Тула) (0:3).

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до 9 матчей — 5 побед и 4 ничьих. Туляки набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.

«Сокол» проиграл 4-й матч подряд — 19 очков и 14-е место.