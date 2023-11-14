«Сокол» — «Арсенал» Тула: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Сокол» — «Арсенал» (Тула) (0:3).
«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до 9 матчей — 5 побед и 4 ничьих. Туляки набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.
«Сокол» проиграл 4-й матч подряд — 19 очков и 14-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|1 : 2
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|4 : 1
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|2 : 0
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 1
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|4 : 0
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2
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