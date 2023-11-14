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Главный тренер «Родины» о сыне Тихонова: «Игрок с большим талантом»

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Главный тренер «Родины» Франк Артига охарактеризовал полузащитника Дениса Тихонова, который является сыном экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова.

«Знаю, что его отец — легенда российского футбола. Я с ним лично не знаком, но проинформирован, смотрел видео с его играми. Андрей Тихонов был отличным футболистом.

Про его сына могу сказать, что это игрок с большим талантом. Минувшей весной он играл важную роль в нашей команде, уверен, что в этом сезоне он сделает следующий шаг. Иногда он слишком сильно давит на себя, так как очень ответственный. Видно, что он отличается от многих игроков из-за своей футбольной крови», — цитирует Артигу Metaratings.ru.

Денис Тихонов выступает за «Родину» с 2021 года. Текущий сезон он проводит в составе «Родины-2».

Источник: Metaratings.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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34 тур
18.11 00:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
18.11 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
19.11 00:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 00:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
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20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
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Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

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Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
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СКА-Хабаровск

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