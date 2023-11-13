«Арсенал» разгромил «Сокол» — туляки не проигрывают 9 матчей подряд в Мелбет-Первой лиге

Тульский «Арсенал» на выезде разгромил «Сокол» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Гости забили голы в начале и в конце первого тайма — отметились Ишхан Гелоян и Артем Суханов. Во втором тайме Джонатан Окоронкво установил окончательный счет.

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до 9 матчей — 5 побед и 4 ничьих. Туляки набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.

«Сокол» проиграл 4-й матч подряд — 19 очков и 14-е место.