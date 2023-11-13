«Сокол» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Саратовский «Сокол» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги 13 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Локомотив» в городе Саратов. Начало — в 18.30 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Сокол» — «Арсенал» можно будет на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.25 мск. Канал «Матч Премьер» также покажет игру всем обладателям подписки на сервис.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Сокол» — «Арсенал» в матч-центре.
«Сокол» занимает 14-е место с 19 очками в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда располагается на шестой строчке с 26 баллами.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|1 : 2
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|4 : 1
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|2 : 0
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 1
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|4 : 0
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2