«Химки» — «Акрон»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Химки» — «Акрон» (2:2).
«Акрон» с 34 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Химки» с 32 очками идут на 4-й позиции.
20 ноября «Химки» сыграют на выезде с «Аланией». «Акрон» двумя днями ранее примет «Волгарь».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|1 : 2
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|4 : 1
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|2 : 0
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 1
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|4 : 0
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2
Новости