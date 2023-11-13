«Химки» — «Акрон»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Химки» — «Акрон» (2:2).

«Акрон» с 34 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Химки» с 32 очками идут на 4-й позиции.

20 ноября «Химки» сыграют на выезде с «Аланией». «Акрон» двумя днями ранее примет «Волгарь».