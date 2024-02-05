«Сокол» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова

«Сокол» из Саратова объявил об аренде защитника «Спартака» Николая Толстопятова. Срок соглашения с 21-летним игроком рассчитан до конца этого сезона.

Летом 2023 года защитник был арендован «Пари НН» на один сезон. За нижегородцев Толстопятов провел 5 матчей: 2 — в FONBET Кубке России и 3 — в РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.