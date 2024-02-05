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Сегодня, 16:24

«Сокол» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова

Руслан Минаев
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«Сокол» из Саратова объявил об аренде защитника «Спартака» Николая Толстопятова. Срок соглашения с 21-летним игроком рассчитан до конца этого сезона.

Летом 2023 года защитник был арендован «Пари НН» на один сезон. За нижегородцев Толстопятов провел 5 матчей: 2 — в FONBET Кубке России и 3 — в РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

ФК Нижний Новгород
ФК Сокол (Саратов)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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Химки – Тюмень
 - : -
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Нефтехимик – Алания
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Акрон – Родина
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Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
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