Главный тренер «Химок» Талалаев оценил новичков команды

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о новичках подмосковного клуба.

В зимнее трансферное окно в «Химки» перешли хавбек Самину Абдуллахи и защитник Роман Юзепчук.

«И тот и другой футболисты абсолютно подходят под те воззрения, которые мы имеем. Мы же тоже хотим совершенствоваться и с игроками «Химок». Переходы и того и другого — это достижение тренерского штаба, селекционного отдела и руководства. Оба футболиста, безусловно, добавят нам в качестве. Но ни тот ни другой не в оптимальной форме. Не хочу критиковать тренировочный процесс, в котором были, но я уверен, они пока не показывают и 75 процентов своего мастерства», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Также он обозначил цели, которые «Химки» ставят перед собой на текущее трансферное окно.

«Мы ставили на это трансферное окно четыре цели. Три из них, я думаю, будут достигнуты, буквально еще день-два. Это уже секрет Полишинеля — мы работаем по трансферу Ромеро», — добавил специалист.

На данный момент «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 36 очков за 20 туров.