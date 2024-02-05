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5 февраля, 17:36

Главный тренер «Химок» Талалаев оценил новичков команды

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о новичках подмосковного клуба.

В зимнее трансферное окно в «Химки» перешли хавбек Самину Абдуллахи и защитник Роман Юзепчук.

«И тот и другой футболисты абсолютно подходят под те воззрения, которые мы имеем. Мы же тоже хотим совершенствоваться и с игроками «Химок». Переходы и того и другого — это достижение тренерского штаба, селекционного отдела и руководства. Оба футболиста, безусловно, добавят нам в качестве. Но ни тот ни другой не в оптимальной форме. Не хочу критиковать тренировочный процесс, в котором были, но я уверен, они пока не показывают и 75 процентов своего мастерства», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Также он обозначил цели, которые «Химки» ставят перед собой на текущее трансферное окно.

«Мы ставили на это трансферное окно четыре цели. Три из них, я думаю, будут достигнуты, буквально еще день-два. Это уже секрет Полишинеля — мы работаем по трансферу Ромеро», — добавил специалист.

На данный момент «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 36 очков за 20 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-ocenil-novichkov-khimok-i-rasskazal-o-prodolzhenii-transfernoi-kampanii-331097/
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
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Егор Иванов

Енисей

 5
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Заур Тарба

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