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5 февраля, 14:17

Талалаев заявил, что реализация моментов остается ахиллесовой пятой «Химок»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о решении дать футболистам выходной после победы над «Черноморцем» (1:0) и поражения от «Олимпика» (1:2) в товарищеских матчах на зимнем сборе.

«Такое происходит впервые за семь лет нашей подготовки, потому что мы посмотрели цифры, как ребята работают, как они восстанавливаются, и вместе с нашим итальянским специалистом приняли решение дать им выходной. В наших подготовительных ОТС — это впервые за семь с половиной лет подготовки. Но я могу сказать, что ребята достойны этого, потому что работают с огромным усердием. И самое главное, постепенно они начинают понимать, что эта работа позволяет им иметь превосходство над соперниками. Поэтому, если брать сегодняшний весь день, и в том и в другом матче были два хороших тайма первых. Структурно, по движению, по содержанию футбола меня устраивало то, как играла моя команда. Единственное — реализация моментов. Это остается ахиллесовой пятой. Чтобы у игроков был дополнительный стимул, мы говорим, что если команда не выигрывает, то на следующий день будет работа. 12 человек из основной команды и еще два человека из молодежи, которые выиграли свой матч, будут завтра отдыхать. У них только бассейн с 6 до 7 и восстановительные процедуры. А ребята, которые сегодня, к сожалению, не забили пенальти и уступили 1:2 в хорошем поединке сильному сопернику, проведут силовую тренировку завтра утром», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-realizaciya-momentov-ostayotsya-akhillesovoi-pyatoi-khimok-331083/
Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
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Енисей – Торпедо
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Нефтехимик – Алания
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Акрон – Родина
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Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
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