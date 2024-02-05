Талалаев заявил, что реализация моментов остается ахиллесовой пятой «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о решении дать футболистам выходной после победы над «Черноморцем» (1:0) и поражения от «Олимпика» (1:2) в товарищеских матчах на зимнем сборе.

«Такое происходит впервые за семь лет нашей подготовки, потому что мы посмотрели цифры, как ребята работают, как они восстанавливаются, и вместе с нашим итальянским специалистом приняли решение дать им выходной. В наших подготовительных ОТС — это впервые за семь с половиной лет подготовки. Но я могу сказать, что ребята достойны этого, потому что работают с огромным усердием. И самое главное, постепенно они начинают понимать, что эта работа позволяет им иметь превосходство над соперниками. Поэтому, если брать сегодняшний весь день, и в том и в другом матче были два хороших тайма первых. Структурно, по движению, по содержанию футбола меня устраивало то, как играла моя команда. Единственное — реализация моментов. Это остается ахиллесовой пятой. Чтобы у игроков был дополнительный стимул, мы говорим, что если команда не выигрывает, то на следующий день будет работа. 12 человек из основной команды и еще два человека из молодежи, которые выиграли свой матч, будут завтра отдыхать. У них только бассейн с 6 до 7 и восстановительные процедуры. А ребята, которые сегодня, к сожалению, не забили пенальти и уступили 1:2 в хорошем поединке сильному сопернику, проведут силовую тренировку завтра утром», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).