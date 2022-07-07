Слуцкий рассказал, что клуб готовит новый ролик к началу сезона

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что медиа-служба клуба готовит новый ролик к началу сезона.

«Мы готовим видео к новому сезону. У нас лучшая медиа служба в стране. Но петь не будем, споем с вами вместе после сезона, надеюсь», — сказал Слуцкий.

По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Казанцы проведут первый матч в сезоне-2022/23 17 июля — в этот день команда на своем поле сыграет против «Родины». Начало — в 18.00 (мск).