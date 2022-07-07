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Сегодня, 19:12

Слуцкий рассказал, что клуб готовит новый ролик к началу сезона

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что медиа-служба клуба готовит новый ролик к началу сезона.

«Мы готовим видео к новому сезону. У нас лучшая медиа служба в стране. Но петь не будем, споем с вами вместе после сезона, надеюсь», — сказал Слуцкий.

По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Казанцы проведут первый матч в сезоне-2022/23 17 июля — в этот день команда на своем поле сыграет против «Родины». Начало — в 18.00 (мск).

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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