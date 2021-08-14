Гол Енина принес «Торпедо» победу над «СКА-Хабаровском»

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Встреча проходила в Хабаровске. Единственный гол на 72-й минуте забил полузащитник автозаводцев Иван Енин. Отметим, что хабаровчане закончили встречу в меньшинстве — на 76-й минуте красную карточку получил защитник Эммерсон.

«Торпедо» идет на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с 16 очками в 6 матчах. «СКА-Хабаровск» занимает 4-ю строчку с 11 очками в 6 играх.

ФНЛ

6-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Торпедо М» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Енин, 72.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Литвин, Эммерсон, Фомин, Мануйлов (Никифоров, 66), Кольцов (Смирнов, 46), Квеквескири, Мартусевич (Першин, 83), Магомедов (Галимов, 54), Барков (Брагин, 54), Караев.

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Померко, Енин, Кравчук, Адаев (Нетфуллин, 67), Султонов, Лебеденко (Полубояринов, 88).

Предупреждения: Барков, 30. Темников, 50. Эммерсон, 60. Литвин, 63. Померко, 74. Енин, 85.

Удаление: Эммерсон, 76.

Судья: Панин (Дмитров).

14 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.