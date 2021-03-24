«Томь» в гостях победила «Шинник»
«Шинник» принимал «Томь» в рамках 32-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Гости одолели соперника со счетом 3:2.
«Томь» набрала 24 очка, но продолжает оставаться в зоне вылета, занимая 20-е место.
Олимп — ФНЛ
32-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Томь» (Томск) — 2:3 (2:3)
Голы: Эннин, 3 (0:1). Самойлов, 8 (1:1). Симонян, 16 (1:2). Голуб, 19 (2:2). Кривцов, 21 (2:3).
«Шинник» (Ярославль): Зириков, Стешин, Щербаков (Бетюжнов, 46), Покидышев, Игнатович (Игнатенко, 83), Зинков (Дорофеев, 61), Щадин, Самсонов (Гонгапшев, 85), Самойлов (Носов, 66), Низамутдинов, Голуб.
«Томь» (Томск): Конюхов, Денисов (Пенчиков, 46), Евсеев, Зуев, Синяк, Симонян, Андреев (Леонов, 61), Кривцов (Мильдзихов, 81), Давыдов (Сакович, 61), Косарев (Дмитриев, 74), Эннин.
Предупреждения: Игнатович, 10. Щербаков, 34. Низамутдинов, 35. Косарев, 36. Андреев, 45+1. Бетюжнов, 52. Эннин, 52. Пенчиков, 81. Стешин, 90. Мильдзихов, 90+3.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
24 марта. Ярославль. Стадион «Малая арена Шинник».
«Крылья Советов» (Самара) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0)
Голы: Чернов, 10 (1:0). Сергеев, 46 (2:0).
«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Полуяхтов (Кабутов, 78), Чернов, Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Сарвели, 81), Ежов (Комбаров, 85), Витюгов, Рикарду Алвеш (Якуба, 56), Сергеев (Голенков, 72), Цыпченко.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Потапов, Лелюкаев (Семенов, 39), Ширяев, Галиулин, Ситдиков, Кленкин, Уридия (Петров, 77), Хубаев (Канаев, 66), Денисов (Котик, 77), Яковлев (Юшин, 60).
Предупреждения: Хубаев, 17. Лелюкаев, 25. Кабутов, 87.
Судья: Панин (Дмитров).
24 марта. Самара. Стадион «Металлург».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 0:2 (0:1)
Голы: Бородин, 29 — в свои ворота (0:1). Песиков, 77 (0:2).
«Краснодар-2» (Краснодар): Сафонов, Бородин, Исаенко (Стежко, 76), Литвинов, Корнюшин, Мацукатов (Апеков, 53), Черников, Сперцян (Андреев, 72), Сергеев (Кутовой, 40), Халназаров (Пелих, 58), Воротников.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Цховребов, Кичин, Сухомлинов, Ланин, Ломакин (Е.Иванов, 61), Галимов (Зотов, 46), Раздорских (Лескано, 46), Глушков (Комков, 84), Карпук (Песиков, 46).
Предупреждения: Раздорских, 36. Черников, 42. Мацукатов, 47. Кичин, 65. Лескано, 69. Сперцян, 71. Ланин, 73. Марков, 81. Опарин, 83. Пелих, 85.
Судья: Шафеев (Волгоград).
24 марта. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Факел» (Воронеж) — «Иртыш» (Омск) — 3:1 (3:0)
Голы: Разборов, 7 (1:0). Разборов, 35 (2:0). Брызгалов, 45+1 (3:0). Визнович, 77 (3:1).
«Факел» (Воронеж): Саутин, Зайцев, Пейчинович, Брызгалов, Мастерной (Черов, 74), Замалиев (Коробов, 72), Дмитриев, Шепилов, Акбашев, Мазуров (Яковлев, 46), Разборов (Подбельцев, 66).
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шмыков (Котин, 25), Шакуро (Коршунов, 65), Киселев, Стеклов (Киреев, 46), Кротов, Подоксенов (Сычевой, 46), Шлеермахер (Пухов, 46), Визнович, Стефанович.
Предупреждения: Визнович, 15. Мазуров, 31. Разборов, 63. Мастерной, 70.
Судья: Чебан (Москва).
24 марта. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Акрон» (Тольятти) — «Нижний Новгород» — 0:0
«Акрон» (Тольятти): Волков, Чичерин, Феррейра, Литвин, Килин, Баланович (Эмини, 90+1), Пьянченко, Нихаев (Садыков, 80), Газданов (Квеквескири, 46), Майрович (Босов, 71), Делькин (Гираев, 67).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев, Шумских, Маляров, Темников, Каккоев (Гащенков, 87), Попов (Кавтарадзе, 67), Султонов (Горбунов, 57), Комолов (Ставпец, 73), Сапета, Момо (Сулейманов, 77).
Предупреждения: Султонов, 1. Попов, 2. Чичерин, 12. Газданов, 43. Феррейра, 50. Килин, 58. Нихаев, 65. Квеквескири, 86.
Удаление: Квеквескири, 90.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
24 марта. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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