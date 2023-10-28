Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 08:57

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Ленинградец»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура ФНЛ на своем поле обыграл «Ленинградец» со счетом 2:1.

На голы Саида Алиева и Тимофея Шипунова гости ответили точным ударом Владислава Микушина.

После этого матча «СКА-Хабаровск» с 22 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ленинградец» с 14 очками — на 16-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 07:00. Динамо (Владивосток)
СКА-Хабаровск
2:1
Ленинградец

ФК Ленинградец
ФК СКА-Хабаровск
0
Читайте также
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн
Newsweek: отказ Венгрии и Словакии в помощи Киеву стал ударом для Зеленского
Опять двойка: рост ключевой до 15% заморозит рынок ипотеки на вторичку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов: «Если у махачкалинского «Динамо» все будет хорошо, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
2
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
3
 Акрон 15 8 3 4 20-10 27
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
8
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
9
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
10
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 15 4 6 5 19-17 18
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 2 : 1
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 - : -
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 - : -
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 - : -
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости