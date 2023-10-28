«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Ленинградец»

«СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура ФНЛ на своем поле обыграл «Ленинградец» со счетом 2:1.

На голы Саида Алиева и Тимофея Шипунова гости ответили точным ударом Владислава Микушина.

После этого матча «СКА-Хабаровск» с 22 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ленинградец» с 14 очками — на 16-й строчке.