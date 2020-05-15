Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно
13:45
Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение досрочно завершить сезон в Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Турниры завершены по состоянию на 17 марта.
Первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор» с 56 очками. На второй строчке — «Химки», 54 балла.
??Решения Исполкома РФС— РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020
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