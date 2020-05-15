Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение досрочно завершить сезон в Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.

Турниры завершены по состоянию на 17 марта.

Первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор» с 56 очками. На второй строчке — «Химки», 54 балла.

??Решения Исполкома РФС

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— Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

— Командам разрешено делать по 5 замен в матче

— Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня