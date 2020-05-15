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Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

13:45
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение досрочно завершить сезон в Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.

Турниры завершены по состоянию на 17 марта.

Первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор» с 56 очками. На второй строчке — «Химки», 54 балла.

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