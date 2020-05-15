РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание в формате видеоконференцсвязи, на котором было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. Командам будет разрешено делать по 5 замен в матче.

— 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ.

— Сезон Олимп-Кубка России возобновится 21 июня. Места проведения игр турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Командам разрешено делать по 5 замен в матче.

— Турниры ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.