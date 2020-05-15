РФС: чемпионат России возобновится 21 июня
Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание в формате видеоконференцсвязи, на котором было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. Командам будет разрешено делать по 5 замен в матче.
— 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ.
— Сезон Олимп-Кубка России возобновится 21 июня. Места проведения игр турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Командам разрешено делать по 5 замен в матче.
— Турниры ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.
??Решения Исполкома РФС— РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020
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— Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня
— Командам разрешено делать по 5 замен в матче
— Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта