Сергей Никитин вошел в тренерский штаб «Рубина»

В тренерский штаб Юрия Уткульбаева вошел Сергей Никитин. Контракт 52-летнего специалиста с «Рубином» рассчитан до окончания сезона-2022/23, сообщает пресс-служба казанской команды.

Никитин работал тренером в ВУОР и «Олимпия» (обе — Волгоград), «Мастер-Сатурн» (Егорьевск), «Крылья Советов» (Самара), «Тюмень», спортивным директором в Академии Коноплева (Самарская обл.), Академиях «Анжи» (Махачкала) и ЦСКА (Москва).

Затем работал в Российском футбольном союзе (заместитель Начальника Отдела подготовки тренеров Академии РФС, инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Лицензия «PRO-УЕФА»).