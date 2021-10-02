Сергей Игнашевич возглавил «Балтику»

Сергей Игнашевич стал новым тренером «Балтики». Он подписал контракт до окончания сезона-2022/23, информирует пресс-служба клуба.

Он сменил на этом посту Евгения Калешина, который покинул клуб после поражения от «Текстильщика».

«Балтика», перед которой ставилась задача выхода в Тинькофф РПЛ, после 14 туров Олимп-ФНЛ занимает 13-е место с 17-ю очками.

Экс-защитник ЦСКА ранее тренировал московское «Торпедо». В марте контракт со специалистом был расторгнут на фоне неудачного старта сезона в ФНЛ.