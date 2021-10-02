Сергей Игнашевич возглавил «Балтику»
Сергей Игнашевич стал новым тренером «Балтики». Он подписал контракт до окончания сезона-2022/23, информирует пресс-служба клуба.
Он сменил на этом посту Евгения Калешина, который покинул клуб после поражения от «Текстильщика».
«Балтика», перед которой ставилась задача выхода в Тинькофф РПЛ, после 14 туров Олимп-ФНЛ занимает 13-е место с 17-ю очками.
Экс-защитник ЦСКА ранее тренировал московское «Торпедо». В марте контракт со специалистом был расторгнут на фоне неудачного старта сезона в ФНЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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