Председатель совета директоров «Балтики» прокомментировал назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера
Председатель совета директоров ФК «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков прокомментировал решение назначить Сергея Игнашевича на пост нового главного тренера клуба.
«Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», — приводит слова функционера пресс-служба клуба.
«Балтика» подписала с Игнашевичем контракт до окончания сезона-2022/23. Он сменил на этом посту Евгения Калешина, который покинул клуб после поражения от «Текстильщика».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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