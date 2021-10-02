Рахимов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Балтику»

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном приглашении в «Балтику».

По информации «Матч-ТВ», в список кандидатов на пост главного тренера «Балтики» вошли: Роберт Евдокимов, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич, Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.

«Я не знаю, вы про слухи говорите. Кто пишет об этих разговорах — к ним и обращайтесь, а не меня спрашивайте о слухах. Слухи вы должны комментировать, а не я», — сказал Рахимов «СЭ».

После поражения от «Текстильщика» (2:3) в 14-м туре Олимп-ФНЛ главный тренер «Балтики» Евгений Калешин подал в отставку.

43-летний Калешин тренировал «Балтику» с 2019 года. Под его руководством команда провела 102 матча и одержал 44 победы.