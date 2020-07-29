Сергей Игнашевич: «Вначале приходилось сидеть на двух креслах»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, как начинал работать в команде. Специалист работает в тренерском штабе автозаводцев с лета 2019 года.

Также, Игнашевич сообщил, какие позиции клуб собирается усилить в летнее трансферное окно.

— Когда-то вы говорили, что когда только начинали работать тренером, все приходилось держать в голове. Вы могли рано утром встать и написать новый план тренировки. Сейчас уже освоились? Насколько спокойно чувствуете себя в роли главного тренера?

— Да, поначалу было много новых вводных, — сказал Игнашевич. — Я пришел в клуб, в команду, которую нужно было заново собирать. На 50 процентов обновился состав. Кроме того, чтобы готовить тренировочный процесс, нужно было собирать команду. Были сложности, поэтому приходилось сидеть на двух креслах, что создавало проблемы. Сейчас, конечно, гораздо проще. Появился опыт. Футболистов лучше знаю. В этом смысле гораздо легче.

— Насколько состав «Торпедо» изменился по сравнению с прошлым сезоном?

— Сегодня первая тренировка, где в составе у нас 20 полевых игроков за эти 2 месяца. Надеюсь, на этой неделе подпишем контракты со всеми игроками, кто у нас есть в наличии. По идее, вот на последнюю неделю мы собрали боеспособную команду. Теперь посмотрим, что из этого получится.

— Новичков много вообще?

— Да, много.

— С точки зрения вратарской линии? Там будет укрепление? Потому что последние официальные матчи «Торпедо» в прошлом сезоне проводил совсем молодой голкипер.

— Тоже работаем над этим. Надеюсь, что на этой неделе и эта позиция будет закрыта.

— Будут изменения в тренерском штабе?

— Тренер по физподготовке поменялся, да.

— Я еще знаю, что у вас появился новый человек, который отвечает за селекцию — Ляпин.

— И спортивный директор, да.

— Сами подбирали тренера по физической подготовке? Где-то были раньше знакомы?

— Нет.

— Как выбирали?

— По рекомендации, и потом провел несколько встреч.