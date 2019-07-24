Сергей Игнашевич: "Конечно, обидно упустить победу, но я доволен ребятами"

Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич​ после домашнего матча 4-го тура Олимп-ФНЛ против "Мордовии" (2:2) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

– Матч получился очень зрелищным, болельщикам, думаю, понравился. В первом тайме не очень грамотно сыграли, немного форсировали атаки, а надо было держать мяч. Жаль, что пропустили первый гол, если бы его не было во втором тайме было бы полегче.

– Не обидно за результат, потому что у "Мордовии" практически не было моментов?

– 2:2 – это потеря концентрации. В футболе такие моменты бывают. Обидно, конечно. Но я доволен ребятами, вижу страсть, желание, цели, которую они перед собой ставят. Они играют так, как им говорят. Я им помогу достичь своих целей.

– Вы как-то специально готовили защитника Сергея Божина? Он весь матч выигрывал верховую борьбу у Базелюка.

– Мы всегда изучаем соперников. Всегда указываем на слабые и сильные стороны команд, это относится и к защитникам, и к полузащитникам, и к нападающим. (Арман Мкртчян)

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