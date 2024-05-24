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Широков о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Велика вероятность, что команды подарят чемпионство «Зениту»

Владислав Корегин
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Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Игра пройдет 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

«Шансы равны, даже несмотря на то, что «Краснодар» играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство «Зениту». Хотя еще вопрос, выиграет ли сам «Зенит». В последний год прогнозировать в нашем чемпионате — неблагодарное дело. Нестабильные очень команды у нас — сегодня они играют так, а завтра по-другому. Наверное, в последних трех-четырех матчах у «Динамо» присутствует чемпионский фарт: команда на последних минутах забивает, отыгрывается. Но этот фарт может спокойно покинуть «Динамо». Настолько этот сезон непредсказуем», — цитирует Широкова Metaratings.ru.

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После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном, 30-м туре чемпионата петербургская команда проведет домашнюю встречу с «Ростовом».

Источник: Metaratings.ru
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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