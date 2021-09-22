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Сборная России пошутила о блокировке фамилии Хохлова в Facebook

18:35
Дмитрий Хохлов в сборной Росси в 2002 году. Фото Григорий Филиппов, -
Дмитрий Хохлов в сборной Росси в 2002 году. Фото Григорий Филиппов, -
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Пресс-служба сборной России пошутила о блокировке фамилии главного тренера «Ротора» и экс-футболиста национальной команды Дмитрия Хохлова в Facebook.

«Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в сети] за сборную России!» — говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Ранее стало известно, что Хохлов принял решение подать в суд на американскую социальную сеть Facebook. Причина - блокировка за упоминание его фамилии.

В иске бывшего футболиста содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1440698398269603846

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Александр Кравченко все материалы автора

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