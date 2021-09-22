Сборная России пошутила о блокировке фамилии Хохлова в Facebook
18:35
Пресс-служба сборной России пошутила о блокировке фамилии главного тренера «Ротора» и экс-футболиста национальной команды Дмитрия Хохлова в Facebook.
«Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в сети] за сборную России!» — говорится в сообщении сборной России в Twitter.
Ранее стало известно, что Хохлов принял решение подать в суд на американскую социальную сеть Facebook. Причина - блокировка за упоминание его фамилии.
В иске бывшего футболиста содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.
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