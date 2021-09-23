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Гендиректор «Ротора» выступил против реформирования ФНЛ-1 по системе «Сатурн-20»

15:21
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский выступил против реформирования ФНЛ-1.

«Клуб выступает за то, чтобы вернуться на систему «весна-осень», которая была раньше. Вот что я могу сказать основное, что игры проходят в разных календарных годах, а чаще всего финансирование у клуба выдается на календарный год. Что не очень удобно в плане экономики и финансирования команды. Нужно начинать играть весной и заканчивать осенью, чтобы не было такого большого перерыва (зимой).

Нужно начинать с этого, а не с системы. Что касается «Сатурна-20», то я еще не высказывался, мы не общались еще с коллегами ни из Hypercube, ни из ФНЛ. Но я не согласен, я считаю, что чемпионат должен быть целостным, каждая команда должна играть с каждой. Против ли «Сатурна-20? Да, против», — цитирует Рекечинского ТАСС.

После 12 туров ФНЛ-1 «Ротор» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 15 очков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12487727

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Виктория Кравченко все материалы автора

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