РФС обязал «Арсенал» выплатить задолженность перед нападающим Марковым

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров удовлетворила заявление нападающего Евгения Маркова в отношении тульского «Арсенала».

«Удовлетворить заявление Евгения Маркова в отношении ПФК «Арсенал» о взыскании задолженности по трудовому договору и иным выплатам в полном объеме. Обязать клуб выплатить задолженность по единовременной выплате и проценты, установленные ст. 236 ТК РФ, за нарушение сроков выплат заработной платы, единовременной выплаты, отпускных выплат», — говорится в заявлении РФС.

Также на «Арсенал» наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

Напомним, что в августе этого года Марков в одностороннем порядке разорвал контракт с «Арсеналом», который не включал его в заявку на сезон, поскольку форвард отказывался идти на существенное понижение зарплаты. Также клуб обязали выплатить футболисту компенсацию в размере трех зарплат.