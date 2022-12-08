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Сегодня, 19:52

РФС обязал «Арсенал» выплатить задолженность перед нападающим Марковым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров удовлетворила заявление нападающего Евгения Маркова в отношении тульского «Арсенала».

«Удовлетворить заявление Евгения Маркова в отношении ПФК «Арсенал» о взыскании задолженности по трудовому договору и иным выплатам в полном объеме. Обязать клуб выплатить задолженность по единовременной выплате и проценты, установленные ст. 236 ТК РФ, за нарушение сроков выплат заработной платы, единовременной выплаты, отпускных выплат», — говорится в заявлении РФС.

Также на «Арсенал» наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

Напомним, что в августе этого года Марков в одностороннем порядке разорвал контракт с «Арсеналом», который не включал его в заявку на сезон, поскольку форвард отказывался идти на существенное понижение зарплаты. Также клуб обязали выплатить футболисту компенсацию в размере трех зарплат.

Источник: РФС
Евгений Марков
ФК Арсенал (Тула)
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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П
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