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Сегодня, 12:48

РФС отстранил тренера молодежной команды «Нефтехимика» на три года за организацию договорного матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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КДК РФС дисквалифицировал тренера молодежной команды «Нефтехимика» Владислава Французова за организацию договорного матча, сообщается на официальном сайте РФС.

Специалисту запретили вести любую связанную с футболом деятельность на три года, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Подробности организации договорного матча Французовым не уточняются. Специалист занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола и тренера-преподавателя «Нефтехимика».

Источник: https://rfs.ru/news/217277
Футбол
РФС
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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 - : -
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 - : -
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