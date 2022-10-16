«Рубин» разгромил «Краснодар-2» на своем поле

«Рубин» обыграл «Краснодар-2» на своем поле в матче 14-го тура Первой лиги — 5:2.

У хозяев отличились Руслан Безруков, Игорь Горбунов, Джоэл Фамейе, Михаил Костюков и Виталий Лисакович, в составе гостей забили Данил Карпов (с пенальти) и Владислав Самко.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в 14 матчах, «Краснодар-2» идет на 16-й строчке с 12 очками в 14 играх.