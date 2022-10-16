«Рубин» разгромил «Краснодар-2» на своем поле
«Рубин» обыграл «Краснодар-2» на своем поле в матче 14-го тура Первой лиги — 5:2.
У хозяев отличились Руслан Безруков, Игорь Горбунов, Джоэл Фамейе, Михаил Костюков и Виталий Лисакович, в составе гостей забили Данил Карпов (с пенальти) и Владислав Самко.
«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в 14 матчах, «Краснодар-2» идет на 16-й строчке с 12 очками в 14 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|
2
|Балтика
|13
|7
|5
|1
|23-14
|26
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
12
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
13
|Кубань
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|17:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 0
|16.10
|12:00
|
Уфа – Родина
|0 : 1
|16.10
|14:00
|
Велес – Арсенал
|1 : 0
|16.10
|15:00
|
Волга – Акрон
|1 : 2
|16.10
|16:00
|
Рубин – Краснодар-2
|5 : 2
|16.10
|17:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|2 : 1
|16.10
|17:00
|
Волгарь – Шинник
|1 : 0
|16.10
|18:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|16.10
|18:00
|
Кубань – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|6
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|4
|
|
Артур Галоян
Алания
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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