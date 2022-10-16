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Сегодня, 18:10

«Рубин» разгромил «Краснодар-2» на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» обыграл «Краснодар-2» на своем поле в матче 14-го тура Первой лиги — 5:2.

У хозяев отличились Руслан Безруков, Игорь Горбунов, Джоэл Фамейе, Михаил Костюков и Виталий Лисакович, в составе гостей забили Данил Карпов (с пенальти) и Владислав Самко.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в 14 матчах, «Краснодар-2» идет на 16-й строчке с 12 очками в 14 играх.

Россия. ФНЛ. 14-й тур
16 окт, 16:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
5:2
Краснодар-2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
Футбол
ФК Краснодар-2
ФК Рубин (Казань)
1
3
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«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 13 8 4 1 23-11 28
2
 Балтика 13 7 5 1 23-14 26
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 13 4 5 4 17-14 17
12
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
13
 Кубань 13 4 3 6 14-14 15
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 0
16.10 12:00
Уфа – Родина
 0 : 1
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 1 : 0
16.10 15:00
Волга – Акрон
 1 : 2
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 5 : 2
16.10 17:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 2 : 1
16.10 17:00
Волгарь – Шинник
 1 : 0
16.10 18:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
16.10 18:00
Кубань – Балтика
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 6
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
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Енисей

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Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

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 11 1 4
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Денис Кутин

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Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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