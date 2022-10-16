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Сегодня, 17:15

«Акрон» обыграл ульяновскую «Волгу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Акрон» на выезде обыграл ульяновскую «Волгу» в матче 14-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Волга» остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице (7 очков). «Акрон» занимает 14-ю строчку (15 очков).

Россия. ФНЛ. 14-й тур
16 окт, 15:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
1:2
Акрон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 1
Барселона 0
1-й тайм

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волга (Ульяновск)
1
0
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24 часа
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«Велес» дома обыграл тульский «Арсенал»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 13 8 4 1 23-11 28
2
 Балтика 13 7 5 1 23-14 26
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
5
 Рубин 13 6 4 3 22-16 22
6
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
7
 Волгарь 13 5 5 3 12-9 20
8
 Шинник 13 5 3 5 16-15 18
9
 Динамо Мх 13 4 6 3 10-10 18
10
 СКА-Хаб. 13 4 5 4 17-14 17
11
 Нефтехимик 13 4 4 5 11-10 16
12
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
13
 Кубань 13 4 3 6 14-14 15
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 13 3 3 7 9-17 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 0
16.10 12:00
Уфа – Родина
 0 : 1
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 1 : 0
16.10 15:00
Волга – Акрон
 1 : 2
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 - : -
16.10 17:00
Нефтехимик – Динамо Мх
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Волгарь – Шинник
 - : -
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