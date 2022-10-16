«Акрон» обыграл ульяновскую «Волгу»
«Акрон» на выезде обыграл ульяновскую «Волгу» в матче 14-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Волга» остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице (7 очков). «Акрон» занимает 14-ю строчку (15 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|
2
|Балтика
|13
|7
|5
|1
|23-14
|26
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
5
|Рубин
|13
|6
|4
|3
|22-16
|22
|
6
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
7
|Волгарь
|13
|5
|5
|3
|12-9
|20
|
8
|Шинник
|13
|5
|3
|5
|16-15
|18
|
9
|Динамо Мх
|13
|4
|6
|3
|10-10
|18
|
10
|СКА-Хаб.
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
11
|Нефтехимик
|13
|4
|4
|5
|11-10
|16
|
12
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
13
|Кубань
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|13
|3
|3
|7
|9-17
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|17:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 0
|16.10
|12:00
|
Уфа – Родина
|0 : 1
|16.10
|14:00
|
Велес – Арсенал
|1 : 0
|16.10
|15:00
|
Волга – Акрон
|1 : 2
|16.10
|16:00
|
Рубин – Краснодар-2
|- : -
|16.10
|17:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
|16.10
|17:00
|
Волгарь – Шинник
|- : -
|16.10
|18:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|16.10
|18:00
|
Кубань – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|4
|
|
Артур Галоян
Алания
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|10
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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