«Рубин» ищет футболистов на три позиции для усиления под РПЛ
Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, какие позиция клуб хочет усилить перед возвращением в РПЛ.
«Будем искать игроков под усиление. В каждую позицию центральной оси нам нужен игрок. Наверное, и нападающий, и опорный полузащитник и центральный защитник. Пока работаем. Материал есть, смотрим, разбираем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
На данный момент «Рубин» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 65 очков. Команда обеспечила себе выход в РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|3 : 1
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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