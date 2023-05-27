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Сегодня, 18:59

«Краснодар-2» в гостях разгромил «Волгарь»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Краснодар-2» в гостях разгромил «Волгарь» в матче 33-го тура первой лиги — 3:0.

В составе краснодарской команды забили Данил Карпов, Давид Кокоев и Дмитрий Кучугура.

«Краснодар-2» располагается на 18-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 33 матча.

«Волгарь» находится на 9-й строчке с 44 очками.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:3
Краснодар-2

«Родина» в гостях с минимальным счетом обыграла ульяновскую «Волгу» — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Иван Тимошенко, который отличился на 1-й минуте матча.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:1
Родина

«Енисей» в гостях обыграл «Кубань» — 2:0. Автором забитых мячей стали Никита Глушков и Егор Иванов.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:2
Енисей

«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Гол забил Артем Кулишев на 83-й минуте матча.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
27 мая, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
СКА-Хабаровск
Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Волгарь
ФК Енисей
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Шинник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
8
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
9
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
10
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
11
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.05 18:00
Алания – Балтика
 3 : 1
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 0 : 2
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 1 : 0
27.05 17:00
Волга – Родина
 0 : 1
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 0 : 3
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 2 : 0
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 29 1 11
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