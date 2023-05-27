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Сегодня, 11:23

Щербаченко: «Аланию» нужно допустить до стыков. Стадион обязательно построят»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Российский тренер, эксперт «СЭ» по первой лиге Федор Щербаченко считает, что РФС должен допустить «Аланию» до участия в стыковых матчах.

«По-моему, все понимают, что по спортивному принципу «Алания» точно заслужила место в стыках. Сейчас некоторые специалисты првоодят параллели с «Тамбовом». Считаю, это некорректно. «Тамбов» скитался по другим городам, а стадион в этом городе не перестраивался. Во Владикавказе совершенно иная история. Там стадион строится в режиме 24/7. Ну пусть «Алания» первую часть сезон проведет в Грозном, а потом переедет в родной город. Ничего страшного в этом нет. Уверен, что трибуны на играх «Алании» в столице Чечни точно не будут пустыми.

У нас же тренеры учатcя на категорию Pro, и пока они ее не получают, им же все равно разрешают тренировать в РПЛ. Так и здесь. Можно сделать некоторое послабление, чтобы столь яркая команда хотя бы пока сыграла в стыках. Стадион строится! Призываю всех своих коллег также поддержать «Аланию» через СМИ», — сказал Щербаченко «СЭ».

В пятницу владикавказцы в рамках 33-го тура переиграли на стадионе в Грозном «Балтику» (3:1) гарантировали себе третье место в турнире. Однако клубу не выдали лицензию для выступления в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе. Таким образом, команду Олега Василенко, по всей видимости, не допустят до переходных игр. Апелляция будет рассмотрена 29 мая.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Федор Щербаченко
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Стипиди: «Игнашевич вывел туда команду, но «Балтике» надо менять состав полностью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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26.05 18:00
Алания – Балтика
 3 : 1
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
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