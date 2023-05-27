Щербаченко: «Аланию» нужно допустить до стыков. Стадион обязательно построят»

Российский тренер, эксперт «СЭ» по первой лиге Федор Щербаченко считает, что РФС должен допустить «Аланию» до участия в стыковых матчах.

«По-моему, все понимают, что по спортивному принципу «Алания» точно заслужила место в стыках. Сейчас некоторые специалисты првоодят параллели с «Тамбовом». Считаю, это некорректно. «Тамбов» скитался по другим городам, а стадион в этом городе не перестраивался. Во Владикавказе совершенно иная история. Там стадион строится в режиме 24/7. Ну пусть «Алания» первую часть сезон проведет в Грозном, а потом переедет в родной город. Ничего страшного в этом нет. Уверен, что трибуны на играх «Алании» в столице Чечни точно не будут пустыми.

У нас же тренеры учатcя на категорию Pro, и пока они ее не получают, им же все равно разрешают тренировать в РПЛ. Так и здесь. Можно сделать некоторое послабление, чтобы столь яркая команда хотя бы пока сыграла в стыках. Стадион строится! Призываю всех своих коллег также поддержать «Аланию» через СМИ», — сказал Щербаченко «СЭ».

В пятницу владикавказцы в рамках 33-го тура переиграли на стадионе в Грозном «Балтику» (3:1) гарантировали себе третье место в турнире. Однако клубу не выдали лицензию для выступления в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе. Таким образом, команду Олега Василенко, по всей видимости, не допустят до переходных игр. Апелляция будет рассмотрена 29 мая.