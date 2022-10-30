Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:55

«Рубин» ушел от поражения в матче «Балтикой». Команда Слуцкого отыгралась с 0:2

«Рубин» дома сыграл вничью с «Балтикой»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости
«Рубин» — «Балтика».
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

«Рубин» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 16-го тура первой лиги — 3:3.

В составе казанцев забивали Дмитрий Кабутов, Егор Тесленко и Виталий Лисакович.

У «Балтики» отметились Гедеон Гузина (дубль) и Иван Остоич.

«Рубин» остался на 5-м месте с 27 очками. «Балтика» сыграла вничью в четвертом матче подряд и занимает второе место с 29 очком.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
30 окт, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:3
Балтика

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Первая лига
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
10
8
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Маркетолог назвала неподходящие имена для записи близких в телефоне
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2». Макеев забил победный гол

Слуцкий — о ничьей с «Балтикой» Игнашевича: «Мяч три раза залетел в нашу штрафную — это привело к трем голам»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 0 : 0
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 1 : 3
29.10 17:00
Алания – Акрон
 3 : 3
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 2 : 2
29.10 17:00
Кубань – Родина
 0 : 1
29.10 18:30
Нефтехимик – Енисей
 1 : 1
30.10 14:00
Велес – Краснодар-2
 1 : 0
30.10 15:00
Рубин – Балтика
 3 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости