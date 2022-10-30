«Рубин» ушел от поражения в матче «Балтикой». Команда Слуцкого отыгралась с 0:2

«Рубин» дома сыграл вничью с «Балтикой» в матче 16-го тура первой лиги — 3:3.

В составе казанцев забивали Дмитрий Кабутов, Егор Тесленко и Виталий Лисакович.

У «Балтики» отметились Гедеон Гузина (дубль) и Иван Остоич.

«Рубин» остался на 5-м месте с 27 очками. «Балтика» сыграла вничью в четвертом матче подряд и занимает второе место с 29 очком.