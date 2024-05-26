Газзаев: «Поздравляю Семака. Выиграть 6 чемпионатов подряд — искусство!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона. «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

— Лучший игрок чемпионата?

— Начнем с тренера. Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Семака!

— А игрок?

— Назову троих. Кассьерра, Кордоба и Тюкавин.

После завоевания чемпионства Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с командой. Новое соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30.