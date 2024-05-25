«Пари НН» и «Урал» сыграют в стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ

Определились команды РПЛ которые сыграют в стыковых матчей за сохранение места в высшем российском дивизионе.

13-е место занял «Пари НН» (30 очков), сыгравший в последнем туре вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В стыках нижегородцы встретятся с тульским «Арсеналом», который занял четвертое место в первой лиге.

14-м после поражения от ЦСКА (0:2) финишировал «Урал». Команда Виктора Гончаренко сыграет в стыковых матчах с «Акроном», занявшим третью строчку в первой лиге.