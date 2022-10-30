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Слуцкий — о ничьей с «Балтикой» Игнашевича: «Мяч три раза залетел в нашу штрафную — это привело к трем голам»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ничьей с «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги.

Команду из Калининграда возглавляет Сергей Игнашевич, который выступал под руководством Слуцкого в качестве футболиста в ЦСКА и сборной России.

— Очень эмоциональный матч, — сказал Слуцкий. — Все время приходилось отыгрываться. Рад, что смогли проявить характер — забили третий гол. Большие молодцы. В такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и вышедшие на замену, усилили игру. Благодарю ребят.

— Чем можно объяснить неудачные старты обоих таймов?

— Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод — это индивидуальная ситуация, они же не одинаковые. Сегодня были голы на вторых минутах, иногда они случаются позже.

— Игнашевич на пресс-конференции сказал, что «Рубин» три раза направил мяч в штрафную и забил два гола. Вы как считаете?

— Могу сказать тоже самое в другую сторону. Что мяч три раза залетел в нашу штрафную и это привело к трем пропущенным мячам. Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно сказать, что и «Балтика» считанное количество раз дошла до нашей штрафной.

— Что думаете о судействе?

— Ну, а смысл что-то говорить? Все равно ничего не изменится.

«Рубин» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, «Балтика» идет на второй строчке с 29 очками.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

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Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
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П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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«Рубин» ушел от поражения в матче «Балтикой». Команда Слуцкого отыгралась с 0:2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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Шинник – Арсенал
 2 : 1
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 0 : 0
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 1 : 3
29.10 17:00
Алания – Акрон
 3 : 3
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 2 : 2
29.10 17:00
Кубань – Родина
 0 : 1
29.10 18:30
Нефтехимик – Енисей
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