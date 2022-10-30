Слуцкий — о ничьей с «Балтикой» Игнашевича: «Мяч три раза залетел в нашу штрафную — это привело к трем голам»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ничьей с «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги.
Команду из Калининграда возглавляет Сергей Игнашевич, который выступал под руководством Слуцкого в качестве футболиста в ЦСКА и сборной России.
— Очень эмоциональный матч, — сказал Слуцкий. — Все время приходилось отыгрываться. Рад, что смогли проявить характер — забили третий гол. Большие молодцы. В такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и вышедшие на замену, усилили игру. Благодарю ребят.
— Чем можно объяснить неудачные старты обоих таймов?
— Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод — это индивидуальная ситуация, они же не одинаковые. Сегодня были голы на вторых минутах, иногда они случаются позже.
— Игнашевич на пресс-конференции сказал, что «Рубин» три раза направил мяч в штрафную и забил два гола. Вы как считаете?
— Могу сказать тоже самое в другую сторону. Что мяч три раза залетел в нашу штрафную и это привело к трем пропущенным мячам. Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно сказать, что и «Балтика» считанное количество раз дошла до нашей штрафной.
— Что думаете о судействе?
— Ну, а смысл что-то говорить? Все равно ничего не изменится.
«Рубин» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, «Балтика» идет на второй строчке с 29 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|10
|5
|1
|33-15
|35
|
2
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|28-19
|29
|
3
|Рубин
|16
|7
|6
|3
|30-21
|27
|
4
|КАМАЗ
|16
|7
|6
|3
|22-14
|27
|
5
|Енисей
|16
|7
|6
|3
|24-18
|27
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Нефтехимик
|16
|6
|5
|5
|16-12
|23
|
10
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Уфа
|16
|4
|5
|7
|13-22
|17
|
13
|Акрон
|16
|3
|8
|5
|15-23
|17
|
14
|Велес
|16
|5
|1
|10
|13-26
|16
|
15
|Кубань
|16
|4
|4
|8
|15-17
|16
|
16
|Родина
|16
|3
|5
|8
|12-21
|14
|
17
|Краснодар-2
|16
|3
|3
|10
|11-26
|12
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|0 : 0
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|1 : 3
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|3 : 3
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|2 : 2
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|0 : 1
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|1 : 1
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|1 : 0
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|3 : 3
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4