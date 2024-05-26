Игнашевич ответил на вопрос, покинет ли «Балтику» после вылета команды в первую лигу

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о своем будущем в калининградской команде после домашнего поражения от «Локомотива» (1:3) в 30-м туре РПЛ.

«Планирую ли я остаться в «Балтике» после завершения сезона? Сегодня-завтра, в ближайшие день-два, мы закроем этот вопрос и объявим», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Legalbet сообщил, что Игнашевич в ближайшее время покинет клуб.

«Балтика» завершила сезон в РПЛ на 15-м месте в таблице и вылетела в первую лигу.

2 июня калининградский клуб сыграет в Суперфинале Кубка России против «Зенита», который накануне стал чемпионом страны в шестой раз подряд.