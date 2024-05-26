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Сегодня, 18:34

Сборная Швеции обыграла Канаду и завоевала бронзу чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Швеции по хоккею.
Фото Reuters

Сборная Швеции стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место шведы обыграли Канаду — 4:2. Дубль оформил Карл Грундстрем. По одной шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Юханссон.

За сборную Канады отличились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

26 мая в финале чемпионата мира сыграют сборные Швейцарии и Чехии. Начало — в 21.20 по московскому времени.

Чемпионат мира

Матч за 3-е место

Швеция — Канада — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Грундстрем — 2 (Лин. Юханссон, Далин), 12:05 — 1:0. Козенс — 9 (Олексяк, Манджапане), 22:41 — 1:1. Дюбуа — 4 (Хагель, Таварес), 44:18 — 1:2. Карлссон — 6 (Бураковски, М. Юханссон), 49:35 — 2:2. Грундстрем — 3, 53:42 — 3:2. М. Юханссон — 5 (п.в., Бродин), 59:55 — 4:2.

Вратари: Густавссон — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (7+9+17) — 22 (4+10+8).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

26 мая. Прага. o2 Arena

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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