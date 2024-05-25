«Урал» проиграл ЦСКА и сыграет с «Акроном» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

«Урал» на выезде проиграл ЦСКА в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 0:2.

У армейцев забили Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. На 67-й минуте голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении форварда екатеринбуржцев Гильермо Шеттине.

ЦСКА завершил чемпионат России-2023/24 на шестом месте с 48 очками.

«Урал» из-за поражения опустился на 14-е место и примет участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25. Соперником команды из Екатеринбурга станет «Акрон», занявший третье место в Мелбет-Первой лиге.