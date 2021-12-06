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В «Роторе» объяснили назначение Куликова на пост главного тренера команды

14:24
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Артема Куликова на пост главного тренера команды.

«Готовить команду к весенней части чемпионата будет Артем Куликов, который хорошо известен специалистам и болельщикам, — приводит слова Рекечинского «Чемпионат». — Команды Артема Анатольевича всегда стремятся показывать зрелищную, грамотную игру и добиваются результата. Это то, что сейчас необходимо «Ротору». Кроме того, Куликов хорошо знает ФНЛ. Уверен, что под его руководством команда покажет хороший результат в весенней части чемпионата».

Волгоградский клуб объявил о назначении Куликова главным тренером команды 6 декабря.

После 25 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4536135-v-rotore-obyasnili-naznachenie-kulikova-na-post-glavnogo-trenera.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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