В «Роторе» объяснили назначение Куликова на пост главного тренера команды

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Артема Куликова на пост главного тренера команды.

«Готовить команду к весенней части чемпионата будет Артем Куликов, который хорошо известен специалистам и болельщикам, — приводит слова Рекечинского «Чемпионат». — Команды Артема Анатольевича всегда стремятся показывать зрелищную, грамотную игру и добиваются результата. Это то, что сейчас необходимо «Ротору». Кроме того, Куликов хорошо знает ФНЛ. Уверен, что под его руководством команда покажет хороший результат в весенней части чемпионата».

Волгоградский клуб объявил о назначении Куликова главным тренером команды 6 декабря.

После 25 туров Олимп — ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.