«Родина» — «Черноморец»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Родина» — «Черноморец» (4:0).

«Родина» набрала 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» находится на 15-й строчке (18).