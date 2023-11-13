КАМАЗ — «Алания»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура КАМАЗ — «Алания» (1:1).

КАМАЗ занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.

«Алания» завершила третью игру подряд вничью и идет на пятой строчке с 31 очком.