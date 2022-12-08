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Заур Тедеев: «Надо признать, что тренерский штаб Гогниева провел хорошую работу в «Алании»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал о работе в клубе после Спартака Гониева.

«Надо признать и сказать честно, что прежний тренерский штаб провел хорошую работу. Конечно, всегда есть нюансы. В любой работе, когда что-то меняется, происходят какие-то внутренние изменения. Надеюсь, что они были позитивными. Мы ведем очень большую работу над стандартными положениями и находимся в том ракурсе и процентном соотношении, в котором находится современный футбол: порядка 30 процентов голов забиваются со стандартов. Мы примерно столько и забили. Поэтому, считаю, все идет так, как надо», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

Тедеев работает с «Аланией» с 2022 года. До него главным тренером клуба был Гогниев, который на данный момент работает в «Химках». Красно-желтые занимают второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 38 очков за 20 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zaur-tedeev-nado-priznat-chto-shtab-gognieva-provel-horoshuyu-rabotu-v-alanii/
Спартак Гогниев
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

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Велес

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